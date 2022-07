Võimukõnelustel liiguti kukesammu võrra üksteisele lähemale

Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder rääkis Postimehele, et viimased kaks päeva möödusid niimoodi, et mitmed asjad said selgemaks ning liiguti läbirääkimistega edasi.

«Eks me peame põhiteemadega tegelema, mis on veel üles jäänud: elektrituru detailid, perehüvitiste eelnõu teatud aspektid ja energiahüvitiste temaatika. Mõningad nüansid veel,» kirjeldas Seeder. Aga milles siis jõuti kokkuleppele? «Ega lõplikku kokkulepet pole koalitsioonileppes tervikuna enne, kui on kõik lõplikult kokku ka lepitud. Ei saa öelda tänase kohta, et selle teema lukustasime ära,» vastas Seeder.