Erakondade reitingud: Isamaa kasvatab vähehaaval toetust

Ühiskonnauuringute Instituudi ja uuringufirma Norstat Eesti AS-i koostöös tehtava küsitluse viimaste tulemuste põhjal toetab Reformierakonda 34 protsenti, Eesti Konservatiivset Rahvaerakonda (EKRE) 21,1 protsenti ja Keskerakonda 17,8 protsenti valimisõiguslikest kodanikest.

Võrreldes jaanipäevale eelnenud tulemustega ei ole kolme kõige populaarsema erakonna reitingutes märkimisväärseid muutuseid toimunud. Tulemused viimase kuu aja lõikes aga näitavad, et Reformierakonna tõus on selgelt peatunud ning EKRE on suutnud oma toetust mõnevõrra parandada. Võrreldes mai lõpu seisuga on EKRE toetus praegu 1,7 protsendipunkti võrra kõrgem. Keskerakonna toetus on viimase kuu jooksul püsinud 17-18 protsendi vahel.

Esikolmikule järgnevad Eesti 200 9,9 protsendiga, Isamaa 7,7 protsendiga ning Sotsiaaldemokraatlik Erakond (SDE) 6,5 protsendiga. Isamaa toetus liigub jätkuvalt tõusvas trendis, aprilli teisest poolest alates on see tõusnud 2,9 protsendipunkti võrra. Eesti 200 toetus jääb esimest korda alates 2020 aasta novembrist allapoole 10 protsendi piiri.

Tartu Ülikooli Skytte poliitikauuringute instituudi teaduri Martin Mölderi sõnul ei toonud jaanipäevanädal ning sellega kaasnenud paus Norstati reitingutes suuremaid muutusi erakondade toetuse.

«Need samad trendid ja positsioonid, mida nägime enne jaanipäeva, püsivad ka praegu. Reformierakonna toetus on alates mai teisest poolest olnud suhteliselt stabiilselt umbes 34 protsendi kandis. Oravate reiting on viimastel nädalatel püsinud paigal naiste hulgas, kuid on hakanud langema meessoost valijate seas. Samal ajal on EKRE ja Keskerakond mõnevõrra oma positsioone parandanud, kuigi päris viimased nädalad neile märkimisväärseid toetuse muutusi kaasa pole toonud,» rääkis Mölder.

Veebruari lõpus alanud Eesti 200 toetuse järsk langus kestab ning praeguseks on nende reiting langenud allapoole 10 protsendi piiri. Viimati oli Eesti 200 toetus sellel tasemel 2020. aasta novembris.