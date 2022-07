Tallinna linnavalitsus peatas vahi alla võetud Liinati volitused

Linnapea Mihhail Kõlvarti (KE) sõnul peavad Pirital olema kõik teenused jätkuvalt tagatud. «Kohalikel elanikel peab olema kindlus, et sõltumata linnaosavanemaga seotud kriminaalmenetlusest on linnaosa juhtimine korraldatud ja vajadusel saab linnaosavalitsuse poole pöörduda,» ütles Kõlvart. «Edasised otsused Pirita linnaosa juhtimise osas teeme siis, kui meil on rohkem infot.»