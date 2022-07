Ta on erakonnakaaslastele enda sõnul mitmetes piirkondades esinenud ning neile ka oma mõtteid jaganud. «Täna hommikul andsin oma nõusoleku kandideerida, seda just erakonna liikmete algatusel,» lausus Toots.

«Härra Jüri Ratas ütleb oma mõtteid, mina omi - kui esitati minu kandidatuur välja, siis ma näen, et see on tervislik. Meil on erakonnas erinevaid inimesi ja mõtteid, sellepärast tuleb seista nende mõtete eest, kes minuga räägivad. See on väga terve õhkkond,» lisas Toots.