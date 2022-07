Peaminister enne lepingu allkirjastamist veel tähistama ei kipu

Ehkki kokkulepe koalitsiooni moodustamiseks tehti täna ühe tunniga, siis peaminister sõnas, et arutelus olid taas kõik samad küsimused, millest juba kuu aega räägitud on. «Selles mõttes kõik sõltub perspektiivist. Mina ütleksin, et oleme kuu aega arutanud ja nüüd jõudsime kokkuleppele. See ei ole väga kiiresti.»

Kallas kinnitas, et kokkuleppele jõuti põhimõttelistes küsimustes. «Meie jaoks on kõige olulisem eestikeelsele haridusele üleminek. Leppisime kokku selles, et 2024. aastal minnakse üle eestikeelsele haridusele ja erandeid saab teha valitsuse tasandil.» Ta selgitas, et valitsuse juurde moodustatakse ekspertide kogu, kus on spetsialistid, kogukondade esindajad ja teised, kes annavad erandeid, kui see peaks olema vajalik.

«Samuti leppisime kokku elektriturureformis ja energiatoetustes. Me teame, et tuleb väga raske talv ja just energiakriisi tõttu ja seetõttu oleks võimalik inimesi rasketel aegadel toetada. Samuti kõrghariduse rahastamine, mis tõuseb järgmistel aastatel 15 protsenti. Tulumaksuvabastus tõuseb 654 euroni, et katta miinimumpalka. Need on suured teemad.»

Ka peretoetuste summades jõuti kokkuleppele. «Lapsetoetus ja üksikvanema toetus tõuseb 80 euroni ja lasterikka pere toetus 600 euroni ning vähenevad vastavalt siis, kui lapsed pesast välja lendavad.» Ehkki varasemalt on teema olnud üks tüliõunadest, sõnas peaminister, et praegu on oluline see, et langetati otsus.