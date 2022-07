NÄDALA SÕLMKÜSIMUS ⟩ Kas valitsuse asemel saaks riiki juhtida «süvariik»?

Jutt Toompea kõrge vaatega koosolekuruumis keskendub ikka riigi elu korraldamisele. Plaanid on kantsleritel suured ja ideed lennukad. Kuid alternatiivne valitsus ise neist midagi «ära triikida» ei saa, kuna Eesti pole kantslerite riik.

Vaja on täidesaatva võimu kehastust ehk lihtsalt öeldes rahva mandaadiga ministreid või valitsust, kes otsuseid saab teha. Ministeeriumite administraatorite pädevus on ainult teemad paika siluda, et otsustamine oleks valutu, või erimeelsuste puhul riigimasinasse tagasi saata.