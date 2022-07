Ratas: Reformierakond on paljudes küsimustes totaalselt meelt muutnud

«Uudis, et valitsuskoalitsioon on viimaks kokku lepitud, on tervitatav. Tänases julgeolekuolukorras ja rekordilise inflatsiooni puhul on olnud väga murettekitav, et niivõrd palju aega on läinud tõsiste ja vajalike otsusteta ning olulised teemad on jäänud pausile. Olgu see kütuseaktsiisi langetamine või selgus eelseisva väga keerulise kütteperioodi eel,» kommenteeris Ratas.

Tema sõnul on oluline, et kuu aega kestnud Reformierakonna ainuvõim lõpeb. «Seda mitte ainult riigiõiguse ja selguse kohalt, vaid eelkõige otsuste valguses, mis lõpetas Tallinna haiglaga, aga ka Haapsalu raudteega edasi liikumise ja et soetamata jäävad meditsiinikopterid,» nentis Ratas.

Opositsioonipoliitiku sõnul lubab esialgne kokkulepe võimuliidu partnerite vahel alust arvata, et poliitiline narratiiv on tugevalt muutunud ja Eesti inimestele on taas olulised teemad üles kerkinud.

«Kui varem põrkusid kõik uued algatused lootusetult vastu Reformierakonna maailmavaadet, sh perehüvitiste tõus, siis täna on nad totaalselt meelt muutnud mitte ainult laste ja perede toetamisel, vaid ka paljudes teistes Eesti elanike jaoks olulistes küsimustes,» kritiseeris Keskerakonna esimees, tuuse välja hooldekodukoha küsimuse ning tulumaksuvaba miinimumi tõstmise.