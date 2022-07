ANALÜÜS ⟩ Sündivas Kaja Kallase teises valitsuses jäävad kõigile pihku oma tugevad kaardid

Isamaa kuulutatakse võitjaks, sest nad said 90 protsenti soovitust. Ka sotsid – kuigi nad jäävad veidi varju – saavad tunda end võitjatena. Vastukaaluks öeldakse, et Reformierakond ja Kaja Kallas andis kõiges järele.

Keskerakonna fraktsioonijuht Jaanus Karilaid põhimõtteliselt seda Postimehele juba rääkis. «Nad valetasid meile, et raha ei ole, aga nüüd leidsid miljardi ja rohkemgi. Reformierakond andis kõiges Isamaale ja sotsidele järele,» ütles Karilaid.

Pealispindsel vaatlusel on Karilaiul õigus, sest tõepoolest on koalitsioonileping täis Isamaa ja sotside asju. Isamaa sai lastetoetuste tõusu, kolmanda lapse puhul küll 600 eurot, mitte 700, nagu nad alguses küsisid. Kuid Isamaa sai indekseerimise, mida nad väga soovisid ja millele Reformierakond vastu oli. Isamaa sai elektriturureformi, kuigi Reformierakonnal õnnestus leppesse viia kompenseerimise hinnalagi. Sotsid said tulumaksuvaba miinimumi tõusu ja omastehoolduse lisaraha. Lisaks terve rida muid asju.