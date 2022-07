KIRI ⟩ Seeder erakonnakaaslastele: perehüvitist hakatakse maksma kuni lapse 24 eluaastani

«Eile õhtul saavutasime Reformierakonna ja sotsiaaldemokraatidega kokkuleppe kolmes põhilisi vaidlusi tekitanud valdkonnas. Need kokkulepped ei sündinud kergelt, kuid oleme korduvalt rõhutanud, et töö- ja teovõimelise koalitsiooni moodustamiseks on vaja sisuküsimustes saavutada vajalik ühisosa,» kirjutas Seeder. Tema sõnul just see tagab, et praeguses keerulises julgeolekuolukorras ja kõrge inflatsiooni tingimustes suudab valitsus astuda hädavajalikud sammud.