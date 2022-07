Raimond Kaljulaid viitas, et sotside esimees võib saada majandusministriks

Kaljulaid sõnas, et on ministrikohtade jaotusega, milles SDE läbirääkimistel kokku leppis, väga rahul, kuna tema sõnul on eelseisval sügisel töö- ja tervishoiu ning majandusministri töövaldkonnad Eesti jaoks sisepoliitiliselt kõige olulisemad.

«Väga palju sõltub sellest, kuidas uus valitsus tuleb toime energiakriisiga, aga ka sellega, kui koroonaviirus teeb sügisel comebacki. Sellest tulenevalt peavad SDE esindajad nendes kahes ministeeriumis olema head poliitikud ja võimekad juhid.»

Lauri Läänemets (vasakul) ja Raimond Kaljulaid. Foto: Mihkel Maripuu

Kaljulaid tõi välja, et töö- ja tervishoiu valdkonnas on erakonnas pädevaim ministrikandidaat Riina Sikkut, kes on seda tööd ka varem teinud. «Majandusminister on aga kõige kaalukam ja olulisem positsioon, mis SDE-l tuleb täita ja siin pole kahtlustki, et seda vastutust peab minu arvates loogiliselt kandma erakonna esimees Lauri Läänemets,» sõnas Kaljulaid.

«See tagab ka selle, et energeetikavaldkonna otsused ja majandusküsimused on koalitsiooninõukogu laua taga esindatud kõige paremal võimalikul viisil.»

Majandusministeeriumit on erakonnad Kaljulaidi sõnul alati väga oluliseks pidanud. Ta näitlikustas, et Andrus Ansip tegi enne peaministriks saamist just majandusministri tööd ning Juhan Parts juhtis majandusministeeriumi pärast seda, kui oli olnud peaminister.

«Kui Keskerakond oli valitsuses Savisaare ajal, siis valis Savisaar just majandusministri portfelli. Hiljem aga võttis selle ministriportfell Kadri Simson, kes oli sel ajal erakonna üks kõige olulisemaid poliitikuid ja läks sellelt kohalt edasi Euroopa Komisjoni väga vastutusrikkale kohale. Reformierakonna üks mõjukamaid poliitikuid, Kristen Michal, toimetas samuti just majandusministeeriumis. See näitab majandusministeeriumi olulist kaalu, mis praegusel ajal ja eelseisval sügisel ja talvel saab olema üks valitsuse olulisemaid rolle.»

Kaljulaid lisas, et loodab, et Lauri Läänemets selle väljakutse (majandusministri ameti - toim) vastu võtab. «Minu arvates oleks sotsidele väga vaja näidata, et me ei ole ainult toetuste ja kulupoole erakond, vaid suudame ja oskame tugevalt panustada sellesse, et Eesti majandus areneks tugevalt edasi ja meil oleks tugev majanduskasv.»