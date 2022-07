KAJA KALLASE TEINE VALITSUS ⟩ Eesti uued valitsejad

Väljapakutud ministrikandidaatide näol on esindatud kõik spektri värvid. On neid, kes on sündinud nii-öelda hõbelusikas suus, ning neid, kes pidanud siiani pigem piskuga läbi ajama; on Eesti riigiaparaadi vasktorudest läbipugemise meistreid ning ka neid, kellele ministriamet oleks esimene kord poliitiku vastutus oma õlgadele võtta. Rõõmude ja tunnustuse kõrvale mahub ministrite varasemasse ellu ka tagasilööke ja tragöödiaid.