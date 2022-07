Iisrael keeldus eurosaadikute visiidist Jaak Madisoni natsimeelsete väidete tõttu

«Me tegime komisjonijuhtidele teatavaks, et me ei nõustu korraldama ametlikke kohtumisi parlamendiliikmetega, kes väljendavad arvamusi inspireeritult natslikust maailmavaatest,» selgitas Iisraeli välisministeerium reedel. Seetõttu otsustas komisjon visiidi ise tühistada.

The Jerusalem Post tõi artiklis välja, et Madison on 2015. aastal avaldanud oma blogis postituse, milles kirjutas: «On tõsi, et olid kooduslaagrid, sunnitöölaagrid, harrastati gaasikambritega mänge kuid samas selline nn «range» kord tõi ka Saksamaa tol ajal üsna sügavalt p**sest välja, sest areng, mis põhines küll esmajärgul sõjatööstuse arengule, viis see siiski riigi vaid loetud aastatega Euroopa üheks võimekamaks.»