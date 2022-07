VIDEOD ⟩ Kallas tööministri saagast: probleem on

«See tava ütleb tõepoolest, et paus peaks olema välja peetud just selleks, kui sa lähed otsustama valdkondade üle, kus sa ise oled olnud huvigruppide esindaja,» kommenteeris Kallas Postimehele. Ta ütles, et on sellest rääkinud nii Petersoni kui sotside esimehe, siseminister Lauri Läänemetsaga ning arutlenud, kuidas lahendada olukorda nii, et huvide konflikti ei tekiks. Õiguslikku ekspertiisi tellimist plaanis ei ole.