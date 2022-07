Korruptsioonikahtlustuse saanud Liinat astus Keskerakonnast välja

Põhja ringkonnaprokuratuuri prokurör Triinu Olev selgitas varem, et kahtlustuse kohaselt kasutas Liinat linnaosavanemana ära oma ametiseisundit, et suunata otsuseid, mis puudutasid Pirita tänavate, haljasalade ja rannahoolduse hankeid ja lepinguid. «Kahtlustuse kohaselt on tegemist omakasu motiivil toime pandud kuriteoga, mis ei ole seotud erakonna tegevusega,» lisas Olev.