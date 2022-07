Reitingud: Isamaa ja sotsid kasvatavad toetust

Viimaste tulemuste põhjal toetab Reformierakonda 33,2 protsenti, Eesti Konservatiivset Rahvaerakonda (EKRE) 19,3 protsenti ja Keskerakonda 17,1 protsenti valimisõiguslikest kodanikest.

Reformierakonna toetus on suve jooksul näidanud pigem kerget langustrendi ning peaministripartei toetus on hetkel 1,6 protsendipunkti võrra madalam kui juuni keskel. Siiski on Reformierakond kindel liider ning edu teisel kohal oleva EKRE ees on ligi 14 protsendipunkti. Kolmandal kohal oleva Keskerakonna toetus nädalaga ei muutunud.

Esikolmikule järgnevad Eesti 200 10,2 protsendiga, Isamaa 9,1 protsendiga ning Sotsiaaldemokraatlik Erakond (SDE) 8,4 protsendiga. SDE toetus on veidi enam kui kuu ajaga tõusnud 2,1 protsendipunkti võrra ning sotsid ja Isamaa on ainsad erakonnad, kellel on õnnestunud suve jooksul oma reitingut kasvatada.

Koalitsioonierakondi toetab kokku 50,7 protsenti ja opositsioonierakondi 36,3 protsenti vastajatest.

Tartu Ülikooli Skytte poliitikauuringute instituudi teadur Martin Mölder märkis, et suuremaid muutusi erakondade reitingutes käesolev nädal kaasa ei toonud. «Siiski võib lähima kahe kuu lõikes välja tuua järgmised arengud, mida ka kõige viimased tulemused kinnitavad. Esmalt, alates juuni teisest poolest on vähehaaval langenud Reformierakonna toetus. Nädalast nädalasse on need muutused olnud väga väikesed ning statistilise vea piires, kuid nelja nädala keskmise reitingu järjepidev langus mitme nädala vältel pigem viitab sellele, et oravate toetus vaikselt kahaneb,» rääkis Mölder.

«Samas on viimastel nädalatel märgatavalt kasvanud sotsiaaldemokraatide ja Isamaa toetus. Nad on jõudnud praktiliselt samale tasemele, kus on hetkel just järsu toetuse languse läbi teinud ning praeguseks 10 protsendi piirimaile pidama jäänud Eesti 200. Alles paar kuud tagasi oli Eesti 200 toetus ligi kaks korda kõrgem kui sotside või Isamaa oma,» ütles Mölder.