Sikkut: EL-i gaasitarbimise vähendamine ületab Venemaalt saadud kogust

Euroopa Liidu liikmesriikide energiaministrid kiitsid teisipäeval heaks Euroopa Komisjoni talveks valmistumise paketi, millega seatakse liikmesriikidele mittesiduvad gaasinõudluse vähendamise eesmärgid. Eesmärk on vähendada gaasi tarbimist saabuval sügis-talvisel perioodil 15 protsenti. Juhul, kui gaasiturul esinevad tõsised tarnehäired, siis võidakse liikmesriikide otsusega välja kuulutada ka Euroopa Liidu tasemel häireolukord, mille korral muutuks see eesmärk kohustuslikuks.

«See otsus oli erakorraline juba seetõttu, et komisjoni ettepanekust kuni liikmesriikide vahelise kokkuleppeni läks vähem kui nädal. See kokkulepe mõne liikmesriigi jaoks on valus. Eesti jaoks seatud eesmärkide täitmine praeguses olukorras ei ole keeruline. Me oleksime oodanud ka teistelt võib-olla isegi ambitsioonikamat lähenemist, aga siinkohal oli selle ühtsuse näitamine ja kiire otsus olulisem kui see, kas number on 13, 15 või 18 protsenti,» ütles Sikkut valitsuse pressikonverentsil.

Eesti ei ole ministri kinnitusel aprillist peale Venemaalt gaasi saanud. «Koalitsioonilepingus on lisaks kokku lepitud, et valitsus otsustab, et me Venemaalt ka tulevikus gaasi ei tarni. Kui kellelgi selline mõte peaks tulema, et sooviks seda teha, siis on meil olemas alus selle võimaluse ära võtmiseks,» lisas ta.

Vaatamata sellele, et tarbimine väheneb, tuleb Sikkuti sõnul endiselt töötada selle nimel, et ka see väiksem tarbimismaht oleks Soome ja Baltikumi piirkonnas kõigi tarbijate vajaduse katmiseks olemas.

Neljapäevasel istungil kinnitas valitsus selleks AS-i Eesti Varude Keskus (EVK) aktsiakapitali suurendamise 38 miljoni euro võrra. Aktsiakapitali suurendamisega antakse Eesti Varude Keskusele finantseerimiskindlus, et leida lahendus kai ehitamisega tegeleva konsortsiumiga lepingu sõlmimiseks ja tagamaks kai ning kogu LNG vastuvõtmise taristu olemasolu selle aasta lõpuks.

Lisaeelarvega eraldatud vahendite paindlikuks kasutamiseks ja gaasivaru loomiseks maksimaalses ulatuses pikendas valitsus ka 1 teravatt-tunni jagu gaasivaru loomise eesmärgi tähtaega aasta lõpuni.