VIDEOINTERVJUU ⟩ Minister Reinsalu annab mõista, et Narva linnal puudub tahe tegeleda punateemadega

Kindlasti on Venemaa Föderatsioon toime pannud terroristlikke akte, nii sõja selles faasis, 24. veebruarist, kui ka varem – nii inimeste hirmutamiseks, tsiviilisikute ründamiseks, ja igasuguse rahvusvahelise sõjapidamise reeglite vastaselt. Selles, et Venemaa terrorismi toetab ja läbi viib, ei ole mingisugust kahtlust.

Transiitriigina Eesti läbimist see ei takista, on aus vastus. Mis puudutab kolmandates riikides välja antud viisasid, siis Schengeni reegel on, et me laseme need inimesed läbi.