MINISTRI NÄRVIPROOV ⟩ Majandus- ja taristuminister Riina Sikkut: tulin poliitikasse eksperdina, aga olen nüüd päriselt poliitikuks saanud

Majandus- ja taristuminister Riina Sikkut (SDE) tunnistab, et veel mõne aasta eest poleks ta seesugust portfelli vastu võtta julgenud. Tuli ta poliitikasse tervisepoliitika eksperdina ja nägi end pädevana just selle valdkonna esindajana. Aga nüüd on aastad möödunud ja ta on enda hinnangul päriselt poliitikuks saanud.