MINISTRI NÄRVIPROOV ⟩ Maaeluminister Urmas Kruuse: liha maksustama ei hakka, aga tarbimist võiks küll vähendada

Räägime ka sellest, et oleme teel toidukriisi, mida on põhjustanud sõda. Teisalt on toidutootmise ökoloogiline jalajälg väga ulatuslik ja selle taga on ka traditsioonid.

Euroopas me praegu siiski toidukriisist rääkida ei saa, aga tõsi on see, et üleilmselt on selle ilmingud olemas. Kindlasti on sellele kaasa aidanud ka Venemaa agressioon Ukrainas, kui jutt käib teraviljast. Meil tuleb iga päev juurde uusi teadmisi, mis aitavad seda jalajälge vähendada, aga inimeste harjumuste muutmine ei käi kahe või viie aastaga. Usun, et tulevikus peame siiski igal tasandil teatud tüüpi tarbimist vähendama, eriti ületarbimist!

Olete öelnud, et toidujulgeolek on väga oluline – mida see sõna tähendab?

Ennekõike seda, et Eesti riigil peab olema võimekus ennast ise ära toita. See ei tähenda, et suudame kõike omal maal toota, aga me peaksime seda suures osas saavutama. Teine osa sellest on lihtne majandusprintsiip: kui me suudame midagi toota efektiivselt, hästi ja ka rohkem loodust säästvalt, siis on meil võimalik vahetada seda nende toodete või kaupade vastu, mida me ise ei suuda toota, aga mis on meile eluks hädavajalikud.

Kas võime olla kindlad, et Eesti elanike toidujulgeolek on tagatud, et nad saavad järgnevatel aastatel ka taskukohaselt söönuks?