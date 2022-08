Reinsalu Tsihhanovskajale: Lukašenka režiimi tuleb nõrgestada

Reinsalu rõhutas, et Euroopa Liidu tasandil on vaja võtta vastu otsuseid, millega survestada Lukašenka režiimi, eelkõige poliitilise isoleerimise ja sanktsioonide kaudu.

«Lukašenka on Putini suurim toetaja ja käsilane ning seepärast on oluline kehtestada sanktsioone mõlemale režiimile ühtselt, et kumbki ei saaks teise kaudu elujõudu ammutada.»