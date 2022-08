Ninanips oravatele: koalitsiooni hääled ei pidanud, kultuurikomisjoni juht valiti kulli ja kirjaga

Opositsioon lööb nüüd käsi kokku: «Täna kultuurikomisjonis toimunu näitas selgelt, et koalitsioonis on ebakõlad ja ilusa fassaadi varjus tehakse üksteisele nägusid,» sõnas komisjoni asendusliige Tõnis Mölder (KE), kelle hinnangul mõjub Kersna upitamine juhtivale kohale peaministri toel äärmiselt küünilisena.

Isamaa ridadesse kuuluv Viktoria Ladõnskaja-Kubits jättis oma hääle Kersnale küll andmata, aga mõra koalitsioonis seetõttu ei näe. Küll aga on tema hinnangul Reformierakonnas teisi inimesi, kes sobinuks kultuurikomisjoni juhtima. «Ma mõistan, et me tegime kokkuleppe, et komisjoni juhi koht peaks minema reformierakondlastele,» sõnas ta, lisades, et tegemist on elementaarse poliitilise kultuuri küsimusega.