MINISTRI NÄRVIPROOV ⟩ Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Kristjan Järvan: usalda esmalt inimest, aga kui usaldust kuritarvitatakse, siis tee sellest järeldused

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Kristjan Järvan ütleb, et maksud võiksid olla hoopiski madalamad.

Kui Eesti riigil on käsil taolised ettevõtmised, mis aga jääksid tegemata põhjusel, et ei ole piisavalt raha, siis sel juhul on laenu võtmine mõistlik, arvab värskelt poliitikasse tulnud ja ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministrikohale maandunud Kristjan Järvan (Isamaa).