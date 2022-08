Läänemets Vene saatkonna ideest tank ise minema viia: see kindlasti Eestile ei sobi

Küsimusele, et kas saatkonna idee on tervitatav, vastas Läänemets, et see ettepanek kindlasti Eestile ei sobi. «Sellise ettepaneku taga ei saa näha heatahtlikku žesti. See on otseselt sekkumine Eesti riigi siseasjadesse. Sellega kaasa minna ei saa.»

«Pigem ma ütleks, et tanki peab asetama õigesse konteksti äraviimisega ka, et ta poleks võidusümbol, vaid pigem ühe rahva traagika ja kannatuste sümbol. Täna, kui hakkaksime Venemaa ettepanekut arutama - mida ma arvan, et me isegi ei hakka kaaluma -, siis me kujundaks sellest just võidusümboli. Seda ta ei ole, see on okupeerimise sümbol,» oli siseminister resoluutne.