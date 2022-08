MINISTRI NÄRVIPROOV ⟩ Kultuuriminister Piret Hartman: väärtustame inimesi, kes meie valdkonnas toimetavad

Olete sotsiaalmeedias kirjutanud, et ministriameti esimestel päevadel pidite end vahel näpistama veendumaks, et see kõik on reaalne, mitte suveöö unenägu. Siit mu esimene küsimus: miks te nõustusite ministriks hakkama?

Teemad, millega kultuuriministeerium praegu tegeleb, on väga olulised, ja mitte ainult mulle, vaid kogu Eesti riigile. Teine põhjus on see, et valdkonnast, millega viis aastat tegelesin – lõimumine ja kohanemine –, pole kunagi kultuuriministrit tulnud. Teemad on samas väga fookuses, olgu Ukraina põgenikke või kogu ühiskonna sidusust puudutavad, nii et minu arvates on tähtis, et sellise tausta ja teadmistega inimene nagu mina on praegu valitsuse laua taga.