Kallas kohtub homme Narva linnavolikogu ja -valitsusega tanki teemal

Valitsus peab tema sõnul väga oluliseks, et kohalikud inimesed saaksid oma traditsioone tähistada, kuid seda saab teha moel, mis Eesti jaoks ei seostu inimeste kannatustega nõukogude okupatsiooni all ega toeta sõda Ukrainas: «Mälestamist ei tohi kasutada teiste rahvaste või inimeste vastase vaenu ja vägivalla õigustamiseks või õhutamiseks. Keegi ei keela mälestada hukkunuid ega hoida nende mälestust, aga seda peab tegema seal, kus on õige koht ja kus see ei haava ühiskonda.»