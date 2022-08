Narva poliitjõud otsustasid: tank teisaldatakse

Kristina Kallas peab otsust märgiliseks

Erakonna Eesti 200 esimees Kristina Kallas leiab, et Narva linnavolikogu koalitsiooni otsus Narva tank ise demonteerida on õige ja julge ning näitab muutust, mis piirilinna juhtimises on toimunud.

«Pean väga märgiliseks seda, et nädalapikkuse läbirääkimiste tulemusel on narvakad ise jõudnud otsuseni tank demonteerida. Käisin reedel Narvas ja kohtusin meie meeskonna liikmetega ning vestlusest koorus välja otsus, et pingete leevendamise eest lasub vastutus narvakatel endil.»

Kallase sõnul näitab Narva volikogu koalitsiooni otsus muutusi, mis piirilinna juhtimises on aset leidnud. «See on suur muutus, mis näitab seda, et tänane Narva volikogu koalitsioon tegutseb kogu Eesti huvides. Narvakad mõistavad väga hästi, milliseid lõhesid ühiskonnas on see monument tekitanud ning kõigi soov on, et me jõuaksime rahumeelsele kokkuleppele.»