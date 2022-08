MINISTRI NÄRVIPROOV ⟩ Justiitsminister Lea Danilson-Järg: haigla ja raudtee rahata jätmise otsus tuleb kindlasti üle vaadata

Minu meelest vastas väga kenasti president [Alar Karis] ministrite ametisse nimetamisel, et anname uutele inimestele võimaluse ja ärme anna ette hinnanguid. Selge on see, et poliitiliste oponentide suust tõenäoliselt kiidusõnu ei tule, loomulikult püütakse leida negatiivset, aga see on kõik osa poliitilisest võitlusest, nii et ma võtan seda päris rahulikult.