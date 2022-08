Erakondade reitingud: SDE möödus Eesti 200-st ja Isamaast

Ühiskonnauuringute Instituudi ja uuringufirma Norstat Eesti AS-i küsitluse viimaste tulemuste põhjal toetab Reformierakonda 34,4 protsenti, Eesti Konservatiivset Rahvaerakonda (EKRE) 19,8 protsenti ja Keskerakonda 16,3 protsenti valimisõiguslikest kodanikest.

Reformierakonna toetus on viimase kahe nädalaga 1,2 protsendipunkti võrra tõusnud ning on taas üle 34 protsendi. EKRE toetus on viimased neli nädalat püsinud 19-20 protsendi vahel. Keskerakonna toetus on viimaste tulemuste põhjal samal tasemel, kuhu ta langes pärast Ukraina sõja algust.

Esikolmikule järgnevad Sotsiaaldemokraatlik Erakond 9,3 protsendiga, Isamaa 8,9 protsendiga ning Eesti 200 samuti 8,9 protsendiga. SDE on alates juuni lõpust oma toetust kasvatanud kolme protsendipunkti võrra ning see on nad värskete tulemuste põhjal tõstnud Eesti 200 ja Isamaa ette populaarsuselt neljandaks erakonnaks. Praegusest kõrgem oli SDE toetus viimati 2020. aasta oktoobris.

Koalitsioonierakondi toetab kokku 52,6 protsenti ja opositsioonierakondi 36,1 protsenti vastajatest.

Tartu ülikooli Skytte poliitikauuringute instituudi teaduri Martin Mölderi sõnul on erakondade toetuses jätkuvalt näha seda, kuidas toetustabeli alumises osas toimuvad teatud ümberkorraldused. Pärast seda, kui Eesti 200 toetus püsis mõned nädalad stabiilselt 10 protsendi kandis, on ta viimasel paaril nädalal taaskord kergelt langenud. Isamaa ei ole võrreldes eelmise nädalaga oma positsioone parandanud, kuid samas on sotsiaaldemokraadid oma toetust kasvatanud ning on praegu nendest kolmest erakonnast kõige paremas positsioonis.

«Sotsid edestavad väga väikese vahemaaga Isamaad ja Eesti 200, kelle mõlema toetus on sisuliselt võrdne. Viimased poolteist aastat on Eesti 200 toetus olnud Isamaa ja sotsidega võrreldes oluliselt kõrgem, kuid viimastel kuudel on see vahe väga kiiresti kadunud. Ilmselt näeme ka järgmistel nädalatel, kuidas see kolmik omavahelised võimujooned ümber joonistab,» rääkis Mölder.