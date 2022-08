MINISTRI NÄRVIPROOV ⟩ Välisminister Urmas Reinsalu: elame selle talve üle ja siis on aeg käes, et tegeleda kooseluseadusega

Ei, seda ei saa öelda. Euroopa Liidu poliitika, keskkonnavaldkond, kahepoolsete suhete edendamine – see loomulikult ju kõik käib. Aga kõike me vaatame läbi Vene agressiooni prisma. Kui on raskuskese, siis see raskuskese on aidata kaasa nii palju kui meie oskus on, nii palju kui meie panus ja mõju maailmaareenil on, ikkagi Ukraina võidule. See ei tähenda, et tegeleme ainult ühe asjaga, aga see on kindlasti läbiv telg.