Jüri Ratase kaotus vapustaks kogu Eesti praegust poliitikat

Favoriidiks Keskerakonna kongressil toimuvatel juhivalimistel on Jüri Ratas (pildil paremal), kuid parteiliikmete hulgast kostab tõdemusi, et ka Jaan Toots (vasakul) on tõsiselt võetav kandidaat.

Foto: Raul Mee, Tairo Lutter, Kollaaž