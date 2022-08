VIDEO ⟩ Jaan Toots: me oleme kõik Lõuna-Eestis õnnetud - siia suured investeeringud ei jõua

Väga palju on räägitud tema tegevusest Keskerakonna Tartu piirkonna juhina, kus mindi Tartus opositsiooni ning valimiste tulemusel kaotati linnavolikogus kohti. Kas see on tekitanud pingeid erakonnas? «Me läksime ise opositsioon, me ei saanud muidu vana juhtkonna inimesi ära,» vastas ta. «Pigem Tallinnas tekkis probleem, mitte Tartus,» lisas Toots.

Ta meenutas, et eelmisest linnavalitsuse delegatsioonist ei osutunud keegi piirkonna juhatuse valimistel valituks. «Sellest tekkis olukord, kus nad pidid tagasi astuma, et siis Tartus abilinnapeadeks pannakse uued inimesed nende ametikohtadele paika. Kui see ei õnnestunud, siis ma ütlesin härra Klaasile (Tartu linnapea Urmas Klaas - toim.), et me astume tagasi,» selgitas Toots. Ta rõhutas, et keegi ei ajanud Keskerakonda Tartus võimult.