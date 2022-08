Mihhail Kõlvart: kõik, ka Jüri Ratas, on Tootsile initsiatiivi eest tänulikud

«Ma arvan, et erakonnal võiks olla ühiskonnas lepitaja roll. Pole midagi teha, nagu igas ühiskonnas, siis ka meil on erinevaid pingeid: erinevad sotsiaalrühmad, erinevad emakeeled. Me võiksime näidata eeskuju, kuidas on võimalik inimestel sõltumata oma taustast, midagi koos teha ja tulevikku panustada,» rääkis Kõlvart. Ent ta rõhutas, et selleks, et inimesed seda sõnumit suudaksid uskuda, peab erakond ise selles kindel olema.

Kas sõda Ukrainas süvendas Keskerakonnas kahte leeri: Vene ja Eesti? Mäletatavasti juhtus nõnda peale 2016. aasta kongressi, kui Jüri Ratas alistas esimehevalimistel Yana Toomi. «Mina tegelikult arvan, et see on väljamõeldud arusaam. Meil on erakonnas väga kindel positsioon, mida kõik erakonnakaaslased on kinnitanud sõlutamata emakeelest. Ka see, et meil on erinevad leerid - venekeelne ja eestikeelne - ka see on väljamõeldis,» vastas Kõlvart.