Raik: ma ei saa öelda, et ma olen üllatunud

«Ma ei saa teha nägu, et ma olen üllatunud,» nentis Raik tänahommikuse politseioperatsiooni kohta.

Tänast päeva ta ei pelga. «Inimesed on tööl, Narva on vananeva elanikkonnaga linn ja prouad 60+ politsei vastu ei lähe. Kive ka akendesse viskama ei hakka. Loodame, et kui juhtub, siis võimalikult vähe ja ilma vigastusteta ja muuta.»

Linnapea valmistub enda sõnul hoopis tanki teisaldamisele järgnevaks: «Ma olen nimetanud seda depressiooniks, tühjaks pilguks inimeste silmis.»

Raik nentis, et eestlastel on raske mõista, et venelaste jaoks on pärast Ukraina sõja algust palju muutunud, olgu selleks kindla kuupäevaga eestikeelne haridus või diskussioon valimisõiguse üle. «Mälestusmärgid on realiseerunud osa muutustest, millest on võimalik füüsiliselt kinni hoida. Ei ole elus keerulisemat konflikti kui väärtuskonflikt, mis siin nüüd on.»

Raik märkis, et inimesed saavad Narvas aru, et sõda Ukrainas on ennekuulmatu, kuid neil on seda raske välja öelda ja sellega raske leppida.