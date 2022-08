Ratas kutsub tanki teisaldamisega seoses inimesi üles mõistlikkusele

Küsimusele, kas Narva linnajuhid võinuks saada punamonumentide teisaldamise üle kauem aruteluaega või kas ta tervitab valitsuse kiiret tegutsemist, nentis Ratas, et selge on see, et sõjarelv avalikku ruumi ei sobi. «Narva on enamat kui ühe tanki linn. Me peame hoidma üksmeelt ja ehitama ühist tulevikku nii Narvas kui Eestis tervikuna,» lisas ta.