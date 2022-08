Pentus-Rosimannus: tanki tänane teisaldamine oli ainumõeldav

Minister nentis, et okupatsioonivõimu monumendid on vaenulike jõudude jaoks lõhestamise tööriistad: «Pinged olid kasvamas kiiresti ja nii oli ainumõeldav, et pärast eilset Narva linnavõimu otsust loobuda probleemi lahendamisest, pidime seda täna hommikul tegema valitsusega. Mida pikemaks oleks asi venima jäänud, seda rohkem oleksime pingete õhutamist näinud,» põhjendas ta valitsuse tänahommikust otsust Narva piirkonna punamonumendid kõrvaldada.