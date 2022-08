Jürgen Ligi tõi välja Narva tanki teisaldamise saaga vigu

«Lõpp hea, kõik hea. Aga no rabe on see lugu, sõnumid ja seisukohad segased alates hetkest, kui hakati rääkima, et Narva peab midagi vastu saama, Eesti talt muudkui võtab,» tõi Ligi välja.

Esiteks leiab Ligi, et siseminister Lauri Läänemets ei tohiks rääkida «minu plaanist», eriti kui valitsus on otsuse algatanud ja langetanud. «Valitsus on alati meie,» lausus Ligi.

Ta lisas, et Katri Raik (SDE) ja Marina Kaljurand (SDE) jõudsid mitu korda öelda, et nad ei saa aru, mida valitsus teeb. «Ikka veel pole lõppenud see jutt, mis poleks kunagi pidanud algamagi, et Narva peab Eestilt midagi vastu ka saama. Üksmeelest, mis polnud üksmeel ja ära viimisest, mis tähendanuks Narva jätmist, rääkimata,» kirjutas poliitik.

Teiseks leiab Ligi, et peaminister Kaja Kallasel polnuks vaja toonitada, et tanki pimedas ära ei viida. «Justkui ette heites pronksiööd, kus muud võimalust polnud. Venemaa oli siis täies hoos, saatkond ja linnapea õhutasid mässu ja liitlaste toetus oli noatera peal, Eesti politsei polnud veel kaugeltki massirahutusteks valmis. Julgeoleku teemas pole üldse vaja kaarte avada avamise pärast,» leiab Ligi.

Tema sõnul on kõige tähtsam valitsuse üksmeel ning teda üllatas positiivselt ka Jüri Ratas (KE), kes tahtis seekord parimat, öeldes, et tapariista ei sobi eksponeerida. «Aga välja kukkus neil ikka nagu ikka. Volikogus ilmus otsuse eelnõu, et Vene tankil on ajalooline asukoht Eestis ja sinna ta peab jääma,» nentis Ligi.