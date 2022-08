Peaminister lausus, et olukorra pingestumine piirilinnas pole võimatu, samas avaldas ta lootust, et rahumeelsed inimesed mõistavad, miks tanki teisaldamine vajalik oli. «Loomulikult ei saa me välistada, et kokkupõrked tekivad, eriti arvestades seda, et Venemaa Föderatsioon soovib väga meie ühiskonda lõhestada ja pingeid peale kerida. Ma loodan küll, et me kõik saame aru, et Eesti on meie kodu ja me soovime, et siin oleks rahu,» rääkis Kallas.