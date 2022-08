Politsei- ja piirivalveameti (PPA) juht Elmar Vaher ütles Kanal 2 uudistesaatele «Reporter», et PPA sai valitsuselt eelhoiatuse, et teisipäeva hommikul võib otsus Narva punamonumentide teisaldamise kohta tulla. «Sellest on olnud juttu juba pikka aega, seepärast ei olnud meil planeerimisega eriti palju probleeme,» lisas Vaher.