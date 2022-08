Kristina Kallas: energiamajandamisel on aeg minna kriisirežiimile

Elekter kallines enneolematusse kõrgusse – kas praegu on see hetk, mil valitsus peaks tegutsema?

Valitsusel on kindlasti aeg tegutseda. Tegelikult on juba hilja. Juba kümme aastat ollakse hiljaks jäänud. Praegused hinnad on kõikide eelmiste valitsuste tegematajätmine, ka praeguse. Eestis ei ole ehitatud uusi elektrijaamu ega tuuleparke, neid ainult suletakse või lähevad need katki.

Ma ei näe valitsusel plaani: mis saab edasi? Mis jääb avatuks, kui palju energiat tuleb turule järgnevatel aastatel? Teada on vaid see, et Liivi lahel valmib meretuulepark 2030. aastate esimesel poolel – aga vahepealse kümne aastaga me veame ennast pankrotti!

Kõik plaanid on takerdunud bürokraatlikesse masinatesse. Puudub poliitiline tahe otsuste langetamist kiirendada. Asi on jõudnud niikaugele, et inimesed, kes ise elektrit toodavad, ei suuda seda müüa, kuna võrk ei suuda seda vastu võtta. Ootel on 15 000 päikeseenergia tootjat!

Milliseid kiirmeetmeid tuleks sügistalveks vastu võtta?

Narva elektrijaamad peavad töötama täisvõimsusel. Kui on vaja investeerida või remontida, tuleb seda kiiresti teha, et ajutiselt taaskäivitada põlevkivienergeetika.

Meil riigis tegeldakse energiaküsimustega väga aeglaselt, oleme elanud rahulikul ajal – kuskil midagi remonditi, kuskil midagi avati. Tegelikult käib energiasõda, oleme kriisiolukorras.

Kõik projektid jäid 5–8 aasta tagusesse aega, seega tuleks tuuleenergiaprojekte topelt kiirendada. On vaja poliitilist otsust.