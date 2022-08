Keskerakonna fraktsioon: elektribörs vajab kiiret reformi, vastasel juhul tuleb sealt lahkuda

«Oleme aru saanud, et tänases olukorras börs ei toimi - kaitseta on nii eratarbijad kui ka ettevõtted,» rääkis Karilaid. «Praegune süsteem võimaldab spekulantidel kriisi tingimustes teenida hõlptulu ega kohusta võimekatel ja varudega ettevõtetel turul osaleda. Samuti peab börsi tegevus olema märksa avatum.»

Karilaiu sõnul on valitsuse suur strateegiline viga jätta elektrituru reformis koalitsiooni huvi alt välja ettevõtted. «Tootmiskulude kasv tekitab ahelreaktsiooni, kandudes poelettidele, nõrgestades tööstuste konkurentsivõimet ning tõstes majutus- ja puhkeasutuste hindu. Nägime eile, kui elektrihind tõusis absoluutkõrgusesse - 4000 eurot megavatt-tunni eest -, et see mõjus halvavalt paljudele väikeettevõtetele, kes olid sunnitud ajutiselt oma uksed sulgema. Narva-Jõesuus asuv Noorus SPA on juba teatanud nii töötajate masskoondamisest kui ka võimalikust sulgemisest. Ja see on alles algus. Kui peaminister Kaja Kallas ei tegutse otsustavalt ja tõhusalt, ähvardab ettevõtteid pankrottide laine, tuhanded inimesed jäävad töötuks,» lausus Karilaid.