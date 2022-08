Katri Raik: vara on tänast linnavõimu prügikasti saata

Ta selgitas, et Eesti 200-l on koalitsioonis kaks kohta. «Tegemist ei ole hiigelfraktsiooniga,» lausus Raik. «Vara on tänast linnavõimu prügikasti saata,» toonitas ta.

Raik tänab Eesti 200 koostöö eest ja selle eest, et nii lühikese ajaga on väga palju korda saadetud. «Me oleme vastu võtnud hariduse arengukava, mis tõmbas kokku neli lasteaeda, koolide ühendamise, märkimisväärselt rohkem eestikeelset haridust, tegelemist hariduslike erivajadustega lastega. Eesti 200 fookus oli haridus ja siin me oleme teinud kõige suuremaid edusamme. Meil ehitatakse kolme koolimaja neljale koolile,» loetles Raik.

Ta lisas, et kui need koolid saavad valmis, siis läheb kolmandik Narva noori ja lapsi uude keskkonda. «Need on väga suured sammud ja see oli Eesti 200 prioriteet, kuid Eesti 200 kahe häälega ei oleks seda saavutanud. Me oleme koos ära teinud väga suure töö,» tõdes ta.

Mis nüüd Narva võimust edasi saab? «Praegu ongi selline maa-kergelt-Narvas-väriseb-olukord, ja seda igas mõttes. Segased ajad toovad kaasa segaseid asju,» vastas Raik.

«Mina kindlasti töötan viimase päevani, mis on mulle antud Narva linnapeana. Ja ma töötan edasi töökohtade loomisega,» lubas ta. Tema sõnul on kohe algatamisel detailplaneering akutehase loomiseks, mis loob 400 uut töökohta, algatatakse veefiltrite supertehase detailplaneering ja otsitakse RagnSellsile sobivat kohta põlevkivituha ümbertöötamiseks.