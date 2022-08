Narva linnajuhid nõuavad Kallaselt monumentide eemaldamise aluseks olnud dokumente

Kallas rääkis tänasel valitsuse pressikonverentsil, et Eesti on õigusriik ja kõik, kes tunnevad, et nende õigusi on riivatud, saavad pöörduda kohtusse oma õiguste kaitsmiseks. «Põhiseadus ütleb, et avalik hüve on sisemine rahu, mida tegelikult oli vaja kaitsta – eks me siis vaidle kohtus,» lisas ta.