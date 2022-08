VIDEO JA FOTOD ⟩ Sündis Erakond Parempoolsed

Parempoolsed usuvad, et konkurents on võti parimate väljundite ja lahenduste leidmiseks. Aus konkurents tagab suure valiku, innovatsiooni ja parima kvaliteedi. «Meie liikmed on nõudlikud ka enda ja Erakond Parempoolsed suhtes. Juhatusse kandideerijad väärivad tunnustust enda valmisolekus võtta vastutus ja astuda juhirolli. Liikmete enda nõudlikus ja vastutustunne on juba täna tugeva organisatsiooni tunnus,» märkis loodav erakond.