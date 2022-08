Erakondade reitingud: Eesti 200 toetus on jätkuvalt languses

«Ülejäänud erakondade toetuses märkimisväärseid muutustemustreid märgata ei ole. Keskerakonna üldine toetus püsib suhteliselt stabiilne, kuid samas on nende toetus eestlastest valijate hulgas pikaajaliselt liikumas allamäge ning selles osas trendi muutumist ei paista. Keskeltläbi on Keski toetus olnud eesti valijate seas languses alates 2020. aasta aprillist ning hetkel on ta selles valijagrupis langenud alla 10 protsendi. Nii madal on ta varem olnud vaid korraks, enne Kaja Kallase teise valitsuse moodustamist. EKRE üldine toetus on püsinud viimasel aja stabiilne, kuigi teatud valijagruppides, nagu näiteks keskmisest suurema sissetulekuga valijad (enam kui 1500 eurot), on nende reiting viimasel ajal väga jõudsalt kasvanud. Reformierakonna toetus püsib hetkel stabiilne ning kuigi vahepeal oli märgata, et nö «Kaja-efekt» on vähenemas, siis viimastel nädalatel paistab, et erakonna toetuste erinevus meeste ja naiste hulgas on taas kasvanud. Hetkel on oravate toetus naissoost valijate seas ligi 10 protsendipunkti kõrgem kui meeste hulgas,» selgitas Mölder.