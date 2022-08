Ossinovski Kõlvartile: Tallinna linna juhtimiskvaliteet on madal

«Linnavolikogu on oma aruteludes nii suures saalis kui ka komisjonides nentinud, et Tallinnas on linna äriühingute ja sihtasutuste juhtimiskvaliteediga tõsiseid probleeme. Ehkki viimastel aastatel on teatud paranemine toimunud, ei ole need edusammud piisavad ning olukord on mitterahuldav,» kirjutas Ossinovski Kõlvartile.