OTSEPILT ⟩ Keskerakonna fraktsioon peab energiakriisi seminari

«Tänaseks on selge, et Reformierakonna juhitav valitsus ei suuda pakkuda energiakriisi tingimustes eratarbijatele piisavaid lahendusi ja jätab ettevõtjad sootuks tähelepanuta. Selle taga on omakorda inimeste heaolu ja töökohad – Eestis on juba pead tõstmas uusvaeste klass. Kui Kaja Kallas oma nägu inimeste poole ei pööra, kaalume tõsiselt meeleavalduse korraldamist,» kinnitas Karilaid.