Kohus jättis Assar Pauluse uue vanglakaristuse muutmata

Ringkonnakohus leidis, et maakohtu otsus tuleb jätta muutmata, kuna see on seaduslik ja põhjendatud.

Ringkonnakohus leidis, et karistuse mõistmisel tuleb peamiselt lähtuda konkreetsest süüdistatavast ja toimepandud teo iseloomust. «Kuigi ühe või teise süüteokoosseisu kohta käiv kohtupraktika on abivahendiks karistuse mõistmisel, siis ei saa karistuse mõistmisel keskenduda eeskätt erinevate kohtulahendite võrdlemisele, vaid tuleb lähtuda konkreetselt arutatavast asjast ja selle sisust,» lisas kohus.

Ringkonnakohus märkis, et karistuse mõistmisel tuleb arvestada, et karistus peab mõjutama süüdlast edaspidiselt hoiduma uute kuritegude toimepanemisest. Paulusele varasema kohtuotsusega mõistetud 7-aasta pikkune reaalne vangistus ei ole mõjutanud isikut uusi kuritegusid mitte toime panema.

«Märgiline on seejuures, et kuivõrd A. Paulust karistati avaliku julgeoleku vastase kuriteo ning rahvatervise vastase kuriteo toimepanemise eest ning käesoleval juhul süüdistatakse isikut üldohtlikute süütegude, sealhulgas kuriteo toimepanemise eest, siis on ajas tegude iseloom jäänud sarnaseks, kuivõrd toimepandavad teod on olnud kohtu hinnangul kõrge ohtlikkusega ühiskonnale laiemalt. Oluline on ka tuua välja, et Paulust karistati varasemalt toimepandud kuritegude eest konkreetse koosseisu alammääras või alammäära lähedale jääva vangistusega,» märkis kohus.