Politoloog Mölder: oravad on suve jooksul toetajaid kaotanud

Ta lisas, et just nende erakond on juhtinud tähelepanu tegemata otsustele, mis viis Eesti energiakriisi. Hussari sõnul on Eesti 200 ka teiste uuringute põhjal tõusuteel: Turu-uuringutes oli augustis toetus 14 ja Kantar Emoris 13 protsenti. Eesti 200 on olnud ka kohalikus poliitikas pildil, näiteks Viimsis, tõi Hussar esile.

«Arvan, et Eesti 200-l on välja kujunenud oma tuumikvalija. Seda näitasid ka kohalikud valimised. Me tegime kõikides omavalitsustes, kus meil oli väljas tugev nimekiri, selgelt reitingust parema tulemuse,» selgitas Hussar reitingu tõusu.

Hussar lisab, et seda juttu, mida praegu räägib majandus- ja taristuminister Riina Sikkut (SDE) selle kohta, mida tuleks teha Nord Pooliga, on Eesti 200 rääkinud juba nädalaid. «Oleme sellises olukorras, et vaatame hirmuga, mida elektribörs toob – see nõuab ülikiireid otsuseid ja tegevust,» nentis Hussar.

«Selle asemel et rääkida, peab tegutsema,» leiab ka Isamaa peasekretär Priit Sibul. Ta märkis, et näiteks isamaalasest ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Kristjan Järvan toob riigikogule arutamiseks elektrituru reformi. «Isamaa ainult ei räägi, vaid ka tegutseb,» toonitas Sibul ja lisas, et nende erakond toimetab just selle järgi, mida on lubatud ja mõistlikuks peetud. «Oluline on, milline on erakondade reiting ja toetus valimispäeval,» lausus Sibul. Nimelt praegune reiting on alles suure valimismaratoni soojendus.

«Valitsuserakonnale ongi suuremad ootused»

Sibul tõi ka esile, et koalitsioonierakondadel on alati keerulisem – kelle peale ikka pahane olla, kui mitte valitsuse. Sibul lisas, et ei näe viimaste nädalate reitingutes kuigi suuri muutusi. «Minu arvates on kõik stabiilne! Kord Vestmann all ja Piibeleht peal, hiljem vastupidi,» selgitas Isamaa peasekretär. Kuidas võiks Isamaa reitingus jõuda samale tasemele, nagu on Reformierakond? «Kui te mingi retsepti annate, siis ma olen nõus seda katsetama,» vastas Sibul.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna peasekretäri Eduard Odinetsi sõnul on partei toetus langenud seetõttu, et sotsidest ministrid alles hakkavad valmis saama oma uusi seadusi. «Valijal on valitsuserakonnale väga suured ootused ja me oleme kuus nädalat olnud valitsuses ning paljud asjad on töös,» selgitas Odinets.

«Protsentide kõikumist saabki põhjendada nii: valija ootab midagi, aga kui ta ei näe suuri muutusi, siis reiting langeb. Kui muutused tulevad, siis hakkab ka reiting tõusma,» oli Odinets ootusrikas.