Reformierakonna toetus pöördus langusesse, EKRE toetus tõuseb

Reformierakonna toetus langes nädalaga ühe protsendipunkti võrra ning viimase kahe nädalaga on peaministripartei toetus langenud kahe protsendipunkti võrra. EKRE toetus tõusis nädalaga ühe protsendipunkti võrra ning kaht kõige populaarsemat erakonda lahutab nüüd 9,7 protsendipunkti. Kolmandal kohal oleva Keskerakonna toetus on madalaimal tasemel alates 2019. aasta algusest, kui Nostat erakondliku eelistuse küsitlustega alustas.

Tartu ülikooli Skytte poliitikauuringute instituudi teaduri Martin Mölderi sõnul toob poliitikasügis endaga päris kindlasti kaasa uued tuuled, mis ka erakondade toetustele mõju avaldavad. Samas on Mölderi sõnul praegu veel vara spekuleerida, mis need võiksid olla, kuid esimesi märke võimalikest muutustest on juba näha.

«Üldises plaanis paistab, et valitsuse moodustamise mõju on kõigile asjaosalistele läbi saanud. Reformierakonna toetus on viimased kaks nädalat silmnähtavalt kukkunud ning peatunud on ka Isamaa ja sotsiaaldemokraatide toetuse kasv. Oravad liiguvad hetkel hoogsalt tagasi 30-protsendise reitingu suunas ning Isamaa ja sotside toetus on jäänud hetkel kuhugi kaheksa protsendi juurde. Samas on Eesti 200 oma toetuse languse peatanud ning edestab neid kahte natuke enam kui protsendipunktiga,» märkis Mölder.