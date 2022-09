Pentus-Rosimannus liigub Isamaa vastuseisust hoolimata Euroopa kontrollikojasse

«Keit Pentus-Rosimannusel on suur kogemus riigivalitsemise ja finantsvallast. Ta on tõestanud end järjekindla finantsdistsipliini nõudlejana nii parlamendi rahanduskomisjonis kui ka rahandusministri töös, ta on kokku pannud kolm eelarvet ja suutnud kriisiaastatel hoida riigi rahandust rangetes raamides. Mul oleks kahju jääda ilma suurepärasest rahandusministrist, aga usun, et ta on Euroopa Kontrollikotta väga tugev kandidaat, kes teeks seal head tööd ja oleks Eestile väärikas esindaja,» ütles peaminister Kaja Kallas.